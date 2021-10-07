Детей членов экипажа атомного крейсера "Верхотурье" обследуют в Екатеринбурге

Семьи членов экипажа подводного атомного крейсера "Верхотурье", который базируется в Гаджиево (Мурманская область), проходят глубокий медицинский осмотр и узкопрофильных специалистов в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, визит 15 детей в сопровождении шести мам организован по инициативе председателя совета фонда Игоря Алтушкина. Решение об обследовании детей членов экипажа было принято еще в августе, когда командир подводной лодки прилетал в Екатеринбург для обсуждения вопросов сотрудничества с фондом. Тогда же договорились и об организации отдыха для семей подводников на Черноморском побережье в летний период и в столице Урала на время зимних каникул.

За несколько дней в Екатеринбурге детям предстоит пройти обследования у врачей общей специализации, таких как офтальмолог, ортопед, невролог, хирург, отоларинголог и другие, а также у узкоспециализированных медиков, перечень которых зависит от возраста и пола ребенка. Например, мальчикам подросткового возраста и девочкам дошкольного необходим осмотр у совершенно разных врачей. Расписание медицинских обследований составлено таким образом, чтобы мамы могли лично присутствовать на приемах вместе с детьми. В ходе первых дней нескольким из них были назначены дополнительные специалисты и анализы, а также даны развернутые рекомендации по профилактики первых симптомов болезней.

По мнению заместителя главного врача по педиатрии клиники "УГМК-Здоровье" Майи Скляр, в нашем обществе нет культуры обращения к врачам для проведения плановых обследований.

"Чаще всего родители обращают внимание уже на какую-то жалобу, и иногда вмешательство врачей на этом этапе бывает уже несколько запоздалым. А плановые обследования детей позволяют на более ранних этапах выявить начальные симптомы той или иной болезни, или вопросы, связанные с развитием ребенка, которые еще не видны родителям и не переросли в проблему. Выявив первичные признаки на раннем этапе, врачи могут назначить дополнительные анализы, чтобы углубленно изучить проблемы. Ту же нехватку витамина D в организме ребенка доктор может определить по специальным маркерам без анализа крови", - говорит Скляр.

"Мы проделали такой долгий путь из Мурманска в Екатеринбург, поскольку в нашем городе большая нехватка специалистов. В Екатеринбурге пробудем неделю и даже сможем познакомиться с городом. Большая благодарность Фонду святой Екатерины за организацию нашего визита", - рассказала одна из мам Надежда.

Также для гостей из Мурманска подготовлена обширная развлекательно-познавательная программа, в рамках которой они смогут познакомиться с историей столицы Урала и посетить главные музейные пространства Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

"Нам удалось за два месяца организовать первый визит семей в Екатеринбург. Все довольны и под большим впечатлением от клиники, врачей и города. Эта неделя вообще получилась очень насыщенная. Детей ждут экскурсии на выставки "Александр Невский. Судьба России" и "Николай Кузнецов. Человек-легенда", по маршруту "Града святой Екатерины", визит в музей военной техники УГМК и мастер-классы в Академии единоборств РМК", - комментирует заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Напомним, летом этого года командир атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Верхотурье" Антон Измайлов вместе с экипажем провел несколько дней в Екатеринбурге. В рамках визита прошли рабочие встречи с председателем совета Фонда святой Екатерины Игорем Алтушкиным и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.