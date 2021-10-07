07 Октября 2021
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Экономика В России
Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова (2016) | Фото: правительство.янао.рф

Организаторы концертов готовят иск к Роспотребнадзору из-за слов Анны Поповой

Организаторы концертов и билетные кассы планируют судиться с Роспотребнадзором из-за неправильно понятых прессой слов Анны Поповой, главы ведомства.

На совещании на этой неделе чиновница упомянула, что "массовые мероприятия в России запрещены". Она имела в виду, что старые ограничения действуют, их никто не отменял, но СМИ вынесли громкую фразу в заголовки. Несмотря на то, что Роспотребнадзор позже выступил с опровержениями и разъяснениями, информационный взрыв уже случился. В результате люди начали отказываться от билетов, передает РБК со ссылкой на Ассоциацию концертно-театральных и билетных организаций.

"Публикации вышли под "кликбейтными" заголовками, которые вызвали спад и остановку продаж билетов на многие мероприятия, а также стресс и панику у аудитории. <...> Нашей индустрии как будто вырубили свет", — считает ассоциация.

В ассоциации посчитали, что потери от информационного вброса обошлись отрасли в 100 млн руб.

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Организаторы концертов готовят иск к Роспотребнадзору из-за слов Анны Поповой

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Теги: роспотребнадзор, анна попова, массовые мероприятия, концерты



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