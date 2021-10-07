Утвержден новый список партий, которым не нужно собирать подписи для выборов в ЗакСО

В среду, 6 октября, состоялось очередное заседание избирательной комиссией Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в региональном избиркоме, на нем было принято постановление о списке партий, выдвижение которыми кандидатов и списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области.

Теперь на выборах в ЗакСО сбор подписей не требуется для следующих региональных отделений политических партий: "Единая Россия", КПРФ, "Новые люди", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Яблоко".

Напомним, после недавних выборов избирательной комиссией Свердловской области был утвержден список депутатов регионального заксобрания. В него попали 50 депутатов из пяти партий-лидеров.