Владимиру Путину сегодня исполнилось 69 лет

Владимир Путин сегодня отмечает 69-й день рождения. У президента России запланировано несколько рабочих мероприятий, а вечер он собирается провести с близкими. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он [Путин] как-то с родными и близкими обязательно отметит, так бывает чаще всего", - отметил пресс-секретарь.

Хотя с середины сентября Путин находился на самоизоляции из-за участившихся случаев коронавируса в его окружении, сейчас этот режим уже снят (впрочем, большинство публичных встреч президент продолжает проводить в режиме видеоконференции).