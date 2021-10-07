07 Октября 2021
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Общество В России
Владимир Путин, &quot;Валдай&quot; (2018) | Фото: kremlin.ru

Владимиру Путину сегодня исполнилось 69 лет

Владимир Путин сегодня отмечает 69-й день рождения. У президента России запланировано несколько рабочих мероприятий, а вечер он собирается провести с близкими. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он [Путин] как-то с родными и близкими обязательно отметит, так бывает чаще всего", - отметил пресс-секретарь.

Хотя с середины сентября Путин находился на самоизоляции из-за участившихся случаев коронавируса в его окружении, сейчас этот режим уже снят (впрочем, большинство публичных встреч президент продолжает проводить в режиме видеоконференции).

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Владимиру Путину сегодня исполнилось 69 лет

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Теги: владимир путин, день рождения, дмитрий песков



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