Спасатели пройдут весь маршрут свердловского альпиниста, пропавшего на Ключевской сопке

Камчатские спасатели решили полностью пройти путь свердловского альпиниста, пропавшего несколько дней назад на Ключевской сопке. Для этого сегодня утром они начали восхождение на 4 тыс. метров, где свердловчанина и видели в последний раз. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого МЧС, только этот маршрут займет у спасателей несколько дней.

"С учётом акклиматизации, которая на каждом этапе подъема должна занимать не менее 48 часов, добираться до необходимой высоты спасатели будут несколько дней. Кроме того, во многом поисковая операция зависит от погодных условий и видимости. Может затруднить поиски и тот факт, что склоны вулкана в настоящее время покрыты снегом толщиной более метра", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, что к спасателям обратился 36-летний свердловчанин, который 27-ого сентября с 32-летним товарищем начал восхождение на Ключевской вулкан. На высоте около 4000 метров погода испортилась, усилился ветер, началась сильная метель. Альпинисты выкопали в снегу убежище, где укрылись, надеясь переждать непогоду. Через некоторое время мужчины приняли решение разделиться. После этого один из участников начал спуск в сторону домика на высоту 2600 метров, а другой, обойдя вершину, стал спускаться на перевал - на высоту 3300 метров. Через два дня второй участник восхождения добрался до домика на высоте 2600 метров, но своего товарища там не встретил. О ситуации альпинист сообщил в службу 112 и запросил помощи. Мужчина, который вызвал спасателей, был обнаружен на высоте 2600 метров, 2 октября он был доставлен в поселок Ключи. Самочувствие удовлетворительное.

Поиски второго альпиниста продолжались пока позволяли погодные условия. Из-за сильной метели и нулевой видимости к вечеру 2 октября работы пришлось прекратить.

Спасатели отмечают, что с начала года это уже третье подобное происшествие на Ключевском. Первый случай закончился трагедией — двое мужчин погибли, сорвавшись со склона исполина. Они оступились при спуске с ледника на высоте 4100-4200 метров. Второй раз помощь спасателей понадобилась туристке, которая при восхождении на Ключевской вулкан получила травму — сорвавшийся камень отлетел ей прямо в спину. Тогда женщину удалось оперативно эвакуировать и доставить в больницу.

"Ключевская сопка — это один из самых коварных вулканов Камчатки. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом, со снегом. В любое время года подъём на Ключевскую сопку связан с риском для жизни. Мало того, что регулярно происходит извержение вулкана, так ещё и дополнительные риски несёт большой перепад высоты. То есть старт начинается на высоте около 800 метров, а достигнуть вершины нужно на высоте 4850 метров. Высотная (горная) болезнь проявляется достаточно активно: мы знаем случаи, когда у людей происходил отёк головного мозга и, к сожалению, они погибали", — рассказал спасатель первого класса краевого поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" Игорь Сестеров.