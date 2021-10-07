07 Октября 2021
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Политика В России
выборы, урна, голосование, новосибирск (2014) | Фото:Татьяна Кравченко/ РГ

Выборы президента России в 2024 году обойдутся в два раза дороже, чем в 2018-м

Выбрать президента России с каждым разом становится значительно дороже. Так, организация президентских выборов в 2024 году обойдется в 33 млрд руб., следует из проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

В прошлом году правительство запланировало на выборы главы государства 19,8 млрд руб., но в новом бюджете предусмотрены еще 13,42 млрд руб. Вероятно, это связано с оформлением практики трехдневного голосования и электронного дистанционного голосования. Примечательно, что ранее одним из плюсов дистанционного голосования его сторонники называли удешевление процесса выборов.

Отметим, что в 2018-м году выборы президента России обошлись в 14 млрд руб., то есть были дешевле предстоящих примерно в два раза. Примечательно, что с 2012-го по 2018-й выборы подорожали не так кардинально – всего на 4 млрд руб. В 2008-м уложились в 4,93 млрд руб., в 2004-м – в 2,56 млрд руб.

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Выборы президента России в 2024 году обойдутся в два раза дороже, чем в 2018-м

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Теги: выборы президента, бюджет, расходы, дистанционное голосование, трехдневное голосование



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