"Автомобилист" вернул Игоря Уланова в тренерский штаб команды

Тренерский штаб екатеринбургского "Автомобилиста" пополнил известный российский специалист Игорь Уланов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Уланов уже работал в уральской команде с 2012 по 2015 годы, а в сезоне-2012/13 был главным тренером. После ухода из "Автомобилиста" специалист был ассистентом главного тренера в московском "Спартаке", тольяттинской "Ладе" и ханты-мансийской "Югре". В сезоне 2018-19 Игорь Уланов исполнял обязанности главного тренера "Спартака", а в прошлом сезоне входил в штаб китайского клуба "Куньлунь Ред Стар".

Как отметил сам тренер, в его обязанности будет входить работа с защитниками "Автомобилиста", оборона и игра в меньшинстве.

Напомним, недавно состав уральской команды пополнил 27-летний защитник Станислав Гареев. С хоккеистом заключен двусторонний контракт до конца сезона.