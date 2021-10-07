07 Октября 2021
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Спорт Свердловская область
ХК Автомобилист (2016) | Фото: Накануне.RU

"Автомобилист" вернул Игоря Уланова в тренерский штаб команды

Тренерский штаб екатеринбургского "Автомобилиста" пополнил известный российский специалист Игорь Уланов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Уланов уже работал в уральской команде с 2012 по 2015 годы, а в сезоне-2012/13 был главным тренером. После ухода из "Автомобилиста" специалист был ассистентом главного тренера в московском "Спартаке", тольяттинской "Ладе" и ханты-мансийской "Югре". В сезоне 2018-19 Игорь Уланов исполнял обязанности главного тренера "Спартака", а в прошлом сезоне входил в штаб китайского клуба "Куньлунь Ред Стар".

Как отметил сам тренер, в его обязанности будет входить работа с защитниками "Автомобилиста", оборона и игра в меньшинстве.

Напомним, недавно состав уральской команды пополнил 27-летний защитник Станислав Гареев. С хоккеистом заключен двусторонний контракт до конца сезона.

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"Автомобилист" вернул Игоря Уланова в тренерский штаб команды

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Теги: Автомобилист, Уланов, тренер



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