Счетная палата: в санаториях Кавказа использовали обычную воду вместо минеральной

Счетная палата выявила неэффективное использование лечебных природных ресурсов Кавказских Минеральных Вод.

Об этом говорится в докладе Счетной палаты по итогам проверки АО "Кавминкурортресурсы", основного недропользователя Кавказских Минеральных Вод. Проверки проходили с декабря 2020 года по сентябрь текущего года. Как выяснилось, "Кавминкурортресурсы" в отдельных случаях реализовывали минеральную воду в убыток или по цене себестоимости.

Месторождения освоены "Кавминкурортресурсами" лишь на 15%, а потери от самоизливающихся источников значительно превышают объемы продаж минеральной воды. Количество договоров на поставку целебной воды и лечебной грязи в санаторно-курортные учреждения снижается, а санатории Кавминвод зачастую заменяют в ваннах минеральную воду на водопроводную.

По данным ведомства, эффективность корпоративного управления "Кавминкурортресурсов" низкая, а ее потенциал для развития Кавказских Минеральных Вод используется недостаточно. При этом месторождения лечебных грязей освоены менее чем на 1%, а минеральной воды — примерно на 15%.

Из доклада также следует, что основной объем выручки компании формируется за счет продажи минеральной воды и бальнеологической грязи при низкой, а в отдельных случаях и отрицательной рентабельности продаж, сообщает РБК.