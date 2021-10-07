Программа правительства: 70 процентов россиян будут вести ЗОЖ

Кабмин России утвердил новую госпрограмму "Развитие физической культуры и спорта".

Как сказано на официальном портале правовой информации, программа, которая вступит в силу 1 января 2022 года, предусматривает, что к 2030 году 70% россиян будут вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

К числу приоритетных направлений развития относятся вовлечение граждан к занятию физкультурой и массовым спортом, повышение уровня физической подготовленности, повышение доступности спортивных объектов для россиян, в том числе на сельских территориях, а также для граждан России с ограниченными возможностями здоровья. Также программой предусмотрено повышение конкурентоспособности российского спорта на международной арене.

Среди других задач указывается вхождение олимпийской сборной РФ в тройку лидеров в неофициальном командном зачете, увеличение до половины доли российских спортсменов, вошедших в восьмерку лучших на чемпионатах мира и Европы в олимпийских видах спорта.

Росстат впервые подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ). Их совокупная доля по всей России составила 12%.