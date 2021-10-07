07 Октября 2021
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Экономика В России
птицефабрика яйцо куры (2012) | Фото: Накануне.ru

Росстат: курятина за год подорожала на 25 процентов

В России мясо кур в сентябре подорожало на 3,2%, а с начала года — на 19,7%.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, по сравнению с сентябрем 2020 года рост составил около 25%.

С 28 сентября по 4 октября мясо кур подорожало на 1,6%, что является самым высоким темпом роста на мясном рынке. Яйца за прошлую неделю подорожали на 4,4% (неделей ранее 3,5%).

В конце сентября Минпромторг получил уведомление от ритейлеров о возможном повышении закупочных цен на куриное мясо и яйца у поставщиков. В Национальной мясной ассоциации подтверждают тренд на рост цен: оптовая цена филе куриной грудки на электронных торгах в европейской части России недавно установила годовой рекорд в 250–260 руб./кг, а цена тушки бройлера достигла 140–150 руб./кг.

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Росстат: курятина за год подорожала на 25 процентов

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Теги: Росстат, куры, продукты питания, инфляция



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