Американский суд распорядился принять от Тинькова $448 млн

Суд в США распорядился принять от российского предпринимателя Олега Тинькова $448,96 млн в рамках сделки о признании его вины в налоговых преступлениях.

Клерк суда северного округа Калифорнии должен принять от бизнесмена денежный перевод, чек или ордер на эту сумму. Тиньков в рамках сделки согласился заплатить как минимум $506,8 млн, что включает в себя налоги за 2013 год, штраф за гражданское мошенничество и установленные законом проценты по этому налогу на общую сумму $448,96 млн, а также налоговые обязательства за другие годы.

Публикация нынешнего документа может говорить, что сделка одобрена судебной инстанцией, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, эта сумма не является штрафом в наказание за преступление — приговор суд вынесет отдельно 29 октября.