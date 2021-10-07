Видео с пытками: ФСИН проверит тюремную больницу в Саратовской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила Федеральной службе исполнения наказаний ходатайство о проведении проверки в туберкулезной больнице №1 Управления ФСИН РФ по Саратовской области после появления в интернете видеозаписи с пытками и насилием осужденных.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена, "уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила ФСИН ходатайство о проверке в тюремной больнице Саратовской области".

Как сообщалось ранее, директор ФСИН России Александр Калашников распорядился уволить "по отрицательным мотивам" несколько человек из руководства УФСИН по Саратовской области. Предположительно, их подчиненные во вверенных им учреждениях насиловали, пытали и унижали заключенных.

Ранее основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что организация получила в распоряжение и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей.

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