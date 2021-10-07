Под Самарой два человека погибли в результате ДТП с автобусом

На трассе М-5 "Урал" под Самарой произошло столкновение Lada Priora и пассажирского вахтового автобуса "Neoplan 516".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД, в результате аварии погибли мужчина и женщина, один человек госпитализирован. Его состояние оценивается как "тяжелое".

ДТП случилось на 1054-м км федеральной автодороги в районе села Хорошенькое Самарской 6 октября в 21:56 (20:56 мск).

В автобусе находились 27 человек. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Транспортное средство перевозило вахтовиков из Краснодара в Уфу. Водитель отечественного автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, сообщает "Интерфакс".