07 Октября 2021
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Происшествия Приволжский ФО
Передача машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины городу (2021) | Фото: Накануне.RU

Под Самарой два человека погибли в результате ДТП с автобусом

На трассе М-5 "Урал" под Самарой произошло столкновение Lada Priora и пассажирского вахтового автобуса "Neoplan 516".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД, в результате аварии погибли мужчина и женщина, один человек госпитализирован. Его состояние оценивается как "тяжелое".

ДТП случилось на 1054-м км федеральной автодороги в районе села Хорошенькое Самарской 6 октября в 21:56 (20:56 мск).

В автобусе находились 27 человек. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Транспортное средство перевозило вахтовиков из Краснодара в Уфу. Водитель отечественного автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, сообщает "Интерфакс".

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Под Самарой два человека погибли в результате ДТП с автобусом

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Теги: Самара, ДТП, автобус



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