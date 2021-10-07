Минтруд может продлить ковидные выплаты медикам

Министерство труда России выступило с инициативой о продлении до 2023 года единовременных страховых выплат медикам, получившим осложнения от коронавируса на работе.

Как говорится в проекте продления временного положения о страховых случаях, в целях пролонгации временного положения проектом постановления предусмотрен перенос срока его действия с 31 декабря текущего года на 31 декабря 2022 года. По данным Минтруда, это позволит в следующем году обеспечить своевременное осуществление медицинским работникам России единовременной страховой выплаты по страховым случаям.

Для получения выплаты коронавирус и осложнения, приведшие к временной нетрудоспособности, должны быть подтверждены лабораторными методами исследования, либо решением врачебной комиссии на основании компьютерной томографии легких, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в России готовятся ввести новую меру для форсирования вакцинации – регионы, которые будут объявлены "свободными от COVID-19", смогут получить гранты из федерального бюджета. А объявлять их такими будут, конечно, сами губернаторы, у которых в руках вся местная статистика.

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