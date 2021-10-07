Глушаков не будет играть за сборную РФ в октябрьских отборочных матчах ЧМ

Российский полузащитник "Химок" Денис Глушаков покинул расположение сборной РФ по футболу из-за травмы.

Как следует из сообщения Российского футбольного союза, из-за этого он не сможет сыграть в октябрьских отборочных матчах чемпионата мира. В российскую сборную вызван полузащитник "Ростова" Данил Глебов. Отмечается, что для лечения Глушакова требуется "дополнительное время".

Футболист уже прошел курс терапии. Главный тренер сборной Валерий Карпин объяснил вызов Глебова совместной работой в футбольном клубе "Ростов".

Ранее Карпин объяснил, почему он вызвал защитника "Урала" Арсена Адамова.