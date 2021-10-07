В Северной Осетии поступила информация о нападении на учебные заведения

Полицейские Северной Осетии проводят мероприятия в учебных заведениях региона из-за массовых рассылок в мессенджерах, в которых говорится о нападении на школу во Владикавказе.

В рассылке Георгий Плиев пишет о том, собирается напасть на школу №30 во Владикавказе. Он якобы намерен расстрелять учителей и учеников.

По данным источника ТАСС, ситуация находится под контролем сотрудников правоохранительных органов, в учебных учреждениях проводится необходимые полицейские мероприятия.

Напомним, 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало.