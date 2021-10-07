Первый российский космонавт может отправиться на МКС на Crew Dragon

Между "Роскосмосом" и NASA разрабатывается соглашение о перекрестных полетах.

Согласно планам, первый российский космонавт отправится на МКС американском корабле Crew Dragon осенью 2022 года. В тот же промежуток времени американскитй астронавт может отправиться на орбиту на российском "Союзе".

Как сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, перекрестные полеты — это "правильный и нужный подход", сообщает "Интерфакс".

Тем временем, "Роскосмос" начал подготовку к высадке человека на Луну. Госкорпорация объявила тендер на изучение проблемных вопросов, связанных с полетом.