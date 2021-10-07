Под Ульяновском ведутся поиски сбежавшего заключенного

Заключенный сбежал из колонии-поселения №5 УФСИН по Ульяновской области.

Побег был совершен с производственного объекта. Беглец мог направиться в Самару. В настоящее время ведутся его поиски, сообщает РИА "Новости".

Дмитрий Милохов 1992 года рождения. Он самовольно покинул территорию производственного объекта КП-5 еще 4 октября, однако об этом сообщается только сейчас.

Беглец осужден по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж с применением насилия". Он был осужден на 3,5 года.

Напомним, в ночь на 6 августа из ИВС в Истре сбежали пятеро мужчин. По предварительным данным, они скрутили замки на дверях камеры отверткой.

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