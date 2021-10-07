В Туве снижают цены на уголь для населения на фоне подорожания во всём мире

Со всего мира приходят известия о перебоях с углём, остановках ТЭС из-за дефицита "чёрного золота" или непомерном удорожании электричества, вызванным высокими ценами на топливо. На этом фоне интересные новости приходят из Тувы — там удается снижать цены на уголь для населения.

Власти республики объявили об этом решении в сентябре. Постановление подписал Владислав Ховалыг, теперь добывающая компания может продавать уголь населению республики по цене не выше 2220,1 рубля за тонну, что на 476,3 рубля дешевле прежней цены.

"Они снизили цены на электроэнергию, а теперь ещё и на уголь, чтобы людей поддержать — многие там углём отапливаются", — рассказал Накануне.RU директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Смягчение ценовой политики не обошлось без крупных кадровых изменений в руководстве добывающей компании. В конце сентября был задержан Станислав Горбунов, гендиректор ООО "Тувинская горнорудная компания", которая занимается добычей угля на Каа-Хемском разрезе. Его подозревают в коммерческом подкупе в крупном размере.

Пока сложно сказать, связано ли задержание гендиректора со снижением цен. Однако известно, что Служба по тарифам выявила косвенные затраты у компании, которые даже по самым скромным расчетам можно было бы уменьшить не менее, чем на 80 млн руб. Более того, как заявляют в республиканском правительстве, вскрылись факты продажи тувинского угля отдельным покупателям на внешнем рынке с щедрыми торговыми скидками. В итоге, компания не только покрывала издержки таких сделок, но и получала ежегодно прибыль в 200–230 млн руб., позволяла себе высокие зарплаты и премии, заявили власти Тувы.

Стоит отметить, что и на рынке угля в Кызыле также происходят изменения, в продаже появился майрыхский уголь с одноимённого разреза в Хакасии. Он продаётся немного дороже — по 2500 за тонну, но пользуется популярностью у жителей из-за своего высокого качества. Благодаря малому количеству сажи и золы он подходит почти для всех типов котлов.

В то же время с каа-хемским углём стала актуальной проблема посредников, скупающих уголь на разрезе и сбывающих населению по завышенным ценам, после чего представители Службы по тарифам Тувы и мэрии Кызыла стали объезжать торговые точки и проверять цены непосредственно на месте.

По словам и.о. первого вице-премьера Тувы Александра Брокерта, чтобы остаться в рамках установленной цены, правительством региона было принято решение компенсировать расходы складов на транспортировку от разреза и хранение угля. Причем это касается не только Кызылского гортопа, всего в Туве в оптовой торговле угольным топливом заняты 22 юрлица. Все они могут подать заявку в министерство экономики Тувы для получения компенсации, которая представляет собой льготный микрозайм для оптовой закупки угля.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович в беседе с Накануне.RU отметил:

"В принципе, угольщикам сейчас с учётом мировой конъюнктуры стало легче жить, поэтому власти региона считают, что можно заставить угольщиков поделиться частью внезапно появившейся прибыли с населением и с местным некрупным бизнесом. Если будут цены на уголь, как в прошлом году, то не будет смысла ничего сдерживать, а в текущем году, когда цены рекордные — да, имеет смысл".