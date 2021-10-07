07 Октября 2021
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Экономика Республика Тыва
уголь, лопата, снабжение углем (2020) | Фото: gov.tuva.ru

В Туве снижают цены на уголь для населения на фоне подорожания во всём мире

Со всего мира приходят известия о перебоях с углём, остановках ТЭС из-за дефицита "чёрного золота" или непомерном удорожании электричества, вызванным высокими ценами на топливо. На этом фоне интересные новости приходят из Тувы — там удается снижать цены на уголь для населения.

Власти республики объявили об этом решении в сентябре. Постановление подписал Владислав Ховалыг, теперь добывающая компания может продавать уголь населению республики по цене не выше 2220,1 рубля за тонну, что на 476,3 рубля дешевле прежней цены.

(2021)|Фото: vk.com/gov.tuva

"Они снизили цены на электроэнергию, а теперь ещё и на уголь, чтобы людей поддержать — многие там углём отапливаются", — рассказал Накануне.RU директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Смягчение ценовой политики не обошлось без крупных кадровых изменений в руководстве добывающей компании. В конце сентября был задержан Станислав Горбунов, гендиректор ООО "Тувинская горнорудная компания", которая занимается добычей угля на Каа-Хемском разрезе. Его подозревают в коммерческом подкупе в крупном размере.

уголь, энергетика, тува(2021)|Фото: rtyva.ru

Пока сложно сказать, связано ли задержание гендиректора со снижением цен. Однако известно, что Служба по тарифам выявила косвенные затраты у компании, которые даже по самым скромным расчетам можно было бы уменьшить не менее, чем на 80 млн руб. Более того, как заявляют в республиканском правительстве, вскрылись факты продажи тувинского угля отдельным покупателям на внешнем рынке с щедрыми торговыми скидками. В итоге, компания не только покрывала издержки таких сделок, но и получала ежегодно прибыль в 200–230 млн руб., позволяла себе высокие зарплаты и премии, заявили власти Тувы.

Стоит отметить, что и на рынке угля в Кызыле также происходят изменения, в продаже появился майрыхский уголь с одноимённого разреза в Хакасии. Он продаётся немного дороже — по 2500 за тонну, но пользуется популярностью у жителей из-за своего высокого качества. Благодаря малому количеству сажи и золы он подходит почти для всех типов котлов.

В то же время с каа-хемским углём стала актуальной проблема посредников, скупающих уголь на разрезе и сбывающих населению по завышенным ценам, после чего представители Службы по тарифам Тувы и мэрии Кызыла стали объезжать торговые точки и проверять цены непосредственно на месте.

(2021)|Фото: vk.com/gov.tuva

По словам и.о. первого вице-премьера Тувы Александра Брокерта, чтобы остаться в рамках установленной цены, правительством региона было принято решение компенсировать расходы складов на транспортировку от разреза и хранение угля. Причем это касается не только Кызылского гортопа, всего в Туве в оптовой торговле угольным топливом заняты 22 юрлица. Все они могут подать заявку в министерство экономики Тувы для получения компенсации, которая представляет собой льготный микрозайм для оптовой закупки угля.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович в беседе с Накануне.RU отметил:

"В принципе, угольщикам сейчас с учётом мировой конъюнктуры стало легче жить, поэтому власти региона считают, что можно заставить угольщиков поделиться частью внезапно появившейся прибыли с населением и с местным некрупным бизнесом. Если будут цены на уголь, как в прошлом году, то не будет смысла ничего сдерживать, а в текущем году, когда цены рекордные — да, имеет смысл".

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В Туве снижают цены на уголь для населения на фоне подорожания во всём мире

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Теги: Тува, уголь, цены, Владислав Ховалыг, Тувинская горнорудная компания



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