Пермский цирк отменил представления из-за коронавируса

Пермский цирк отменил представления, запланированные на 9 и 10 октября. Информация об этом опубликована на сайте цирка, передает корреспондент Накануне.RU.

Это решение было принято в связи с ухудшением в регионе эпидемиологической обстановки. Пока отменяются гастроли только на ближайшие выходные, и когда будут возобновлены, неизвестно.

Когда представления будут возобновлены неизвестно. Отметим, что ранее в регионе были введены обязательные QR-коды.