Пользователи соцсетей заметили на инаугурации Кадырову карту с украинским Крымом и японским Сахалином

На инаугурации главы Чечни Рамзана Кадырова была неправильная карта мира. На ошибки обратили внимание пользователи соцсетей, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, было замечено, что на карте, на фоне которой выступали участники церемонии, Черное и Каспийские моря "высохли" - они обозначены как суша. Крым "отошел" Украине, а остров Сахалин - Японии.

Кроме того, с карты пропали Венгрия и Грузия. Видео торжественного мероприятия опубликовано в Instagram-аккаунте руководителя региона.

Рамзан Кадыров вступил в должность 5 октября.