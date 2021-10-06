Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области просит не вводить систему QR-кодов

Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области обратилась губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой не вводить систему QR-кодов для людей с антителами к коронавирусу, сообщает "Ъ".

Это ограничение рестораторы называют "контрольным выстрелом". По их мнению, посетители заведений общепита не станут получать дополнительный разрешительный документ в виде QR-кода, чтобы зайти в кафе выпить чашку кофе или на обед. В обращении говорится, что в настоящий момент прививки от коронавируса есть уже у 80-90% сотрудников. При этом все меры безопасности соблюдаются: ведется обработка помещений, термоконтроль на входе, посетитель соблюдают социальную дистанцию.

Сравнивая с опытом Москвы, рестораторы отмечают, что после введения QR-кодов загруженность заведений общепита составила не более 10%. Рестораторы заявляют, что это катастрофически малые показатели и являются фактическим введением локдауна.

Напомним, 1 октября, губернатор Евгений Куйвашев сообщал о создании свободных от коронавируса зон. В Свердловской области уже в скором времени начнут вводить QR-коды для посещения общественных мест.