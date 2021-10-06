Путин поддержал идею Новака увеличить предложение газа на рынке через Санкт-Петербургскую биржу

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Александра Новака увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Вопрос был поднят на совещании по вопросам развития энергетики. По мнению Новака, запуск газа по "Северному потоку - 2" и увеличение объемов продажи газа на электронной торговой бирже Санкт-Петербурга могли бы помочь Европе преодолеть энергетический кризис

"Вы предложили увеличить предложение газа на рынке, на бирже, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать, но, конечно, можно и нужно это делать не на споте в Европе, а, как вы и сказали, на бирже в Санкт-Петербурге", - отметил президент.

Российский лидер отметил, что ажиотаж на газовом рынке невыгоден для России, потому что за ним могут последовать "малоприятные события". Также глава государства подчеркнул, что добыча газа в России должна быть сбалансированной и что не нужно забывать о месторождениях, которые эксплуатируются десятилетиями.

Напомним, российский лидер считает, что Европа стала заложницей своих же правил. Он осудил "суету и шараханья" на мировом энергорынке, предостерег от политических шагов в этой сфере. Также Путин предложил не забывать о погодных факторах вроде холодной зимы.

Кроме того, президент отметил, что "Газпром" ни разу не отказывался от увеличения поставок газа за рубеж, если были такие заявки. И если нынешний темп поставок газа в Европу сохранится, "Газпром" поставит очередной рекорд.