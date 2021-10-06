В пермском вузе, на который напал стрелок, вновь продлили "дистант"

Пермский государственный университет продлил режим дистанционного обучения и усилил меры безопасности, после того, как один из студентов устроил стрельбу, убив шесть человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПГНИУ.

По приказу ректора дистанционное обучение продлено до 16 октября.

"Решение принято в связи с напряженной обстановкой с заболеваемостью COVID-19 в Пермском крае и на основании рекомендаций Министерства науки и высшего образования РФ в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Вход в кампус по-прежнему ограничен и осуществляется по спискам, которые ежедневно согласуются со Следственным комитетом. Как только Следственный комитет России закончит работу на территории вуза, доступ станет свободным. Мы сообщим об этом, когда появится информация", - говорится в сообщении пресс-службы.

С 11 октября безопасность студентов и сотрудников университета будет обеспечивать "Охрана" Росгвардии. Вооруженные представители этой организации будут находиться во входных группах на территорию вуза. До этого момента дополнительную безопасность в кампусе обеспечивает полиция.

Сотрудники вуза получают новые инструкции по действиям в экстренных ситуациях. Во второй половине октября в университете пройдут пять тренировок по различным видам угроз, таким как вооруженное нападение, пожар, захват заложников, обнаружение взрывного устройства и взрыв в здании.

С 21 сентября во всех общежитиях Пермского университета удвоена охрана. Также на базе ПГНИУ будет создан Координационный центр противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма.

Как сообщало Накануне.RU, утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об отсутствии у Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.