Госдума займется "верификацией" образовательных онлайн-курсов

Глава комитета Госдумы (VII созыва) по информполитике Александр Хинштейн нашел новую тему для законотворчества - образовательные "онлайн-курсы". Он предлагает их "верифицировать". Никакой концепции законопроекта пока нет, но регулирование нужно, считает парламентарий.

"Думаю, что одна из проблем, с которой Государственной думе восьмого созыва придется разбираться, это в том числе и верификация образовательных ресурсов", - сказал он в ходе лекции в рамках проекта "Мастерская новых медиа".

Хинштейн отметил, что для образовательных курсов в школах, средних и высших учебных заведениях допускаются только учебные материалы, прошедшие федеральный государственный образовательные стандарт и "соответствующую экспертизу".

"Что касается образовательных программ в онлайн, здесь такого порядка не существует. Поэтому сегодня есть объективная проблема, когда никаким образом не регулируется работа любых образовательных программ онлайн, качество этих материалов, их соответствие установленным образовательным стандартам", - цитирует депутата ТАСС.

Напомним, уходящий созыв Госдумы, в том числе и Хинштейн, принял так называемый "закон о просветительской деятельности", сложно зарегулировав эту самую деятельность.