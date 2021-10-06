06 Октября 2021
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Общество Челябинская область
памятник Сергею Молодову (2021) | Фото: Пресс-служба РМК

В Челябинске открыли памятник Герою России Сергею Молодову

В Челябинске состоялось торжественное открытие памятника Сергею Молодову — легендарному командиру 6-й роты псковских десантников. В церемонии приняли участие военные, школьники, а также родные и близкие Героя России. Мемориал установили перед его родной школой № 28 в поселке Шагол.

Сергей Молодов родился в семье военнослужащего и с 1970 года жил вместе с родителями в Челябинске. В 1983 году был призван на срочную службу в частях ВДВ в составе Группы советских войск в Германии. Затем он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное, участвовал в миротворческих операциях в Баку, Оше, Узгене, Нагорном Карабахе, а также принимал участие в восстановлении конституционного порядка в Чеченской Республике. Во время второй чеченской войны, командуя 6-й ротой, он погиб.

28 февраля 2000 года роте Молодова был отдан приказ занять высоту Исты-Корд. На следующий день, заняв высоту 776, командир выслал вперед разведгруппу, которая вскоре вступила в бой и отступила. При подъеме на высоту рота сильно растянулась, и вести оборону неукрепленных позиций бойцам пришлось против превосходящих сил противника. Во время ожесточенного боя Сергей Молодов получил смертельное ранение, когда выносил с поля боя раненого товарища.

Указом президента Российской Федерации от 12 марта 2000 года № 484 за мужество и отвагу погибшему командиру шестой роты присвоили звание Героя Российской Федерации. В наградном листе записано: "в ходе боя с превосходящим по численности противником майор Молодов умело управлял ротой, при этом проявил мужество и героизм, личным примером воодушевлял подчиненных. Был ранен, но продолжал руководить боем".

Установить памятник предложили Российский союз ветеранов Афганистана и Союз десантников и ветеранов боевых действий. Инициативу поддержала Русская медная компания (РМК).

памятник Сергею Молодову(2021)|Фото: Пресс-служба РМК

Замначальника по военно-политической работе 242-го учебного центра подготовки младших специалистов для Воздушно-десантных войск, подполковник Андрей Шибалов отметил:

"У народа, который не чтит своих героев, нет будущего. Мы это делаем: устанавливаем памятники, называемых их именами улицы и школы. Сергей Молодов с честью и достоинством проходил службу в Воздушно-десантных войсках и в самый ответственный момент он не бросил товарища на поле боя, а вынес его, получив при этом смертельное ранение. Этим и славится ВДВ. Это одна большая семья".

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В Челябинске открыли памятник Герою России Сергею Молодову

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Теги: Сергей Молодов, десантник



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