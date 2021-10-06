06 Октября 2021
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Тюменца оштрафовали за избиение вице-мисс города-2018

Мировой судья Ленинского судебного района принял решение оштрафовать на 5 000 рублей Сергея Л. Его признали виновным в нанесении побоев (6.1.1 КоАП РФ), сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Суд установил, что 23 июля около полуночи мужчина влез в квартиру к соседке через балкон в ЖК "Апрель". Он стал ругаться с девушками за слишком шумную вечеринку. Мужчина с решением суда не согласился и подал апелляционную жалобу, которую рассмотрят в Ленинском районном суде Тюмени 14 октября", - говорится в сообщении.

Оштрафованный утверждает, что никого из девушек не бил, а только отталкивал. Но пострадавшие сняли потасовку на телефон.

Видео с инцидентом, которое сняли хозяйки квартиры, появилось в сети. Его опубликовала одна из участниц вечеринки, "вице-мисс Тюмень-2018" Александра Першина. Видно, что разъяренный мужчина проник внутрь квартиры через открытый балкон, благо тот находился на первом этаже. Он матерится и наносит минимум одной из участниц вечеринки удар по лицу, требует прекратить шуметь. Девушки в ответ тоже провожают незваного гостя матом и выдворяют его.

Между тем, Першина, опубликовавшая видео в соцсетях, пожаловалась на травлю со стороны пользователей. Многие из них начали оскорблять девушку в комментариях, писать ей матом. Она записала видео, в котором плачет и объясняет, что распространила эти кадры совсем не для критики.

"90 процентов мужчин, живущих в Тюмени, считают, что бить женщин – это нормально, что мы – шкуры, так и должны… Вы что, правда?!" - рыдает девушка.

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Тюменца оштрафовали за избиение вице-мисс города-2018

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Теги: александра першина, нападение, избиение, полиция



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