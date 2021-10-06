Шойгу наказал военных, допустивших участие роты почетного караула в венчании потомка Романдовых

Глава Минобороны России Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, допустивших участие роты почетного караула в церемонии венчания потомка семьи Романовых в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

Инсайдер отметил, что военнослужащих отправили на частное мероприятие.

"По данному факту проведено служебное разбирательство, в результате которого установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов. Привлечение военнослужащих роты почетного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны", - пояснил источник.

Напомним, что в канцелярии главы Российского императорского дома назвали "больными" людей, недовольных участием роты в свадьбе Георгия Романова. По логике аристократов, министр обороны России тоже возмущен "или от злости, или от психического расстройства".

Напомним, во время церемонии венчания Георгия Романова в Исаакиевском соборе рота почетного караула салютовала обнаженными саблями.