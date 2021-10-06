06 Октября 2021
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Общество Санкт-Петербург
Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с Ребеккой Беттарини после церемонии венчания в Исаакиевском соборе, 1 октября 2021 года (2021) | Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Шойгу наказал военных, допустивших участие роты почетного караула в венчании потомка Романдовых

Глава Минобороны России Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, допустивших участие роты почетного караула в церемонии венчания потомка семьи Романовых в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.
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Инсайдер отметил, что военнослужащих отправили на частное мероприятие.

"По данному факту проведено служебное разбирательство, в результате которого установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов. Привлечение военнослужащих роты почетного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны", - пояснил источник.

Напомним, что в канцелярии главы Российского императорского дома назвали "больными" людей, недовольных участием роты в свадьбе Георгия Романова. По логике аристократов, министр обороны России тоже возмущен "или от злости, или от психического расстройства".

Напомним, во время церемонии венчания Георгия Романова в Исаакиевском соборе рота почетного караула салютовала обнаженными саблями.

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Шойгу наказал военных, допустивших участие роты почетного караула в венчании потомка Романдовых

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Теги: сергей шойгу, рота почетного караула, свадьба, георгий романов



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