06 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
зажигалка, огонь (2016) | Фото:Накануне.RU

В уральском ЗАТО задержан пироман, поджигавший квартиры

В закрытом городе Новоуральск задержали подозреваемого в совершении нескольких поджогов.
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Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, во вторник в дежурную часть полиции поступил сигнал от диспетчера МЧС о задымлении в подъезде дома по улице Белинского. На место были направлены дежурный наряд и следственно-оперативная группа. В ходе выяснения обстоятельств и опроса жителей дома была установлена причина ЧП - это оказался поджог.

Сгорела входная дверь в трехкомнатную коммунальную квартиру, в которой на тот момент находились пять человек. В результате двое мужчин получили термические ожоги различной степени тяжести, один из них был доставлен в реанимацию.

Очень скоро был установлен подозреваемый в поджоге - 40-летний мужчина, ранее привлекавшийся за кражу, грабеж, хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Из мест лишения свободы он освободился в 2020 году. Также сыщики выяснили, что еще вечером 24 сентября им была совершена первая попытка поджога этой же квартиры, но тогда жильцы не спали, вовремя почувствовали запах дыма и вызвали пожарных.

Далее полицейские установили, что 17 сентября уральцем был совершен поджог квартиры на улице Герцена, в которой проживает его хорошая знакомая. В тот день он воспользовался ситуацией, когда дверь была не заперта, свалил личные вещи женщины в кучу в прихожей и поджег их. А убедившись, что пламя достаточно разгорелось, спокойно ушел.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", сейчас проводится расследование. Пироману грозит до пяти лет колонии, в настоящее время мужчина взят под стражу.

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В уральском ЗАТО задержан пироман, поджигавший квартиры

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Теги: пироман, полиция, Новоуральск



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