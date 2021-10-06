06 Октября 2021
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Экономика В России За рубежом
газ, конфорка, природный газ, газоснабжение (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Путин: Европа сама виновата в рекордном росте цен на газ

Владимир Путин провел сегодня совещание на тему энергетики. Одной из центральных тем стала поставка газа на экспорт, в первую очередь – в Европу.
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Целый день из ЕС приходили сообщения о рекордных ценах на газ на бирже, торгующей фьючерсами. Российский лидер считает, что Европа стала заложницей своих же правил.

"Практика наших европейских партнеров еще раз подтвердила, что они допустили ошибки. Вся деятельность Еврокомиссии была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов и на переход к биржевой торговле газом. Оказалось, что эта политика является ошибочной, так как не учитывает специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределённости. Всё это приводит к сбоям и к дисбалансу. А в результате сейчас цена на газ побила все исторические рекорды: сегодня она уже стремится к двум тысячам долларов за тысячу кубометров – это более чем в десять раз больше средней цены прошлого года", - отметил Путин.

Он осудил "суету и шараханья" на мировом энергорынке, предостерег от политических шагов в этой сфере. Также Путин предложил не забывать о погодных факторах вроде холодной зимы.

Также президент отметил, что "Газпром" ни разу не отказывался от увеличения поставок газа за рубеж, если были такие заявки. И если нынешний темп поставок газа в Европу сохранится, "Газпром" поставит очередной рекорд.

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Путин: Европа сама виновата в рекордном росте цен на газ

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Теги: цены на газ, европа, газпром, контракты



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