В Липецкой области невакцинированным пригрозили штрафами

В Липецкой области не вакцинированных от ковида граждан будут штрафовать с 1 декабря. С таким текстом вышел материал на "Вести.Липецк" со ссылкой на заявление регионального управления Роспотребнадзора.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина заявила на региональном телевидении "Россия 1. Липецк", что в области на днях была введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. В список, как обычно, внесли медработников, сотрудников сферы образования, соцзащиты, транспорта, сферы обслуживания и других. Предприятиям и организациям предписано до 1 декабря вакцинировать 80% сотрудников. За неисполнение этого распоряжения будет наказание, заявила Щукина.

"В соответствии с кодексом административных правонарушений, неисполнение противоэпидемических мероприятий влечет за собой административную ответственность. И эта мера будет применяться", - сказал чиновница.

Это сообщение представляет собой новый случай дезинформации в прививочной кампании. Штрафам подлежат только юрлица или физлица, которые нарушают санитарные меры. Законный отказ граждан от вакцинации нарушением санитарных норм не является, и штрафовать их никто не будет. Постановления санврачей предписывают работодателям обеспечить, то есть предоставить все возможное для того, чтобы работники вакцинировались. Но параллельно этому в СМИ запускают сообщения, что вакцинироваться обязан лично каждый работник. Если бы это было так, то граждане не подписывали бы добровольное согласие на вакцинацию, беря всю ответственность на себя. Вакцинировать же на основании постановления властей врачи отказываются, признавая невозможность принуждения к прививкам.

Это связано с тем, что граждане имеют право на отказ и постановления санврачей его не оспаривают и принудительной вакцинации не предписывают. Но для повышения показателей вакцинации применяются устные угрозы.

Юрист, генеральный директор ООО "Юридическая компания "Статус права" Виктория Елисеева отмечает, что, по ее опыту, примерно в 70% случаев, когда работник пишет мотивированный отказ от вакцинации, его больше не трогают. Только в редких случаях после отказа продолжается давление. В том числе используются уведомления, что с такого-то числа невакцинированные будут отстранены от работы. Она советует не поддаваться на это и требовать исключительно приказа руководства об отстранении. Но чаще всего до него дело так и не доходит. В том числе это касается даже тех, кто входит в правительственный перечень работ, требующих обязательного проведения прививок, включая врачей и учителей. То есть объявленная "обязательная вакцинация" является скорее формой принуждения к "добровольным" прививкам, чем реальным обязательством граждан.

Важно также, что все применяемые в России вакцины были зарегистрированы в экстренном порядке с нарушением санитарных правил СП 3.3.2.561-96 "Медицинское иммунобиологические препараты. Государственные испытания и регистрация новых медицинских иммунобиологических препаратов", поскольку их регистрация была проведена до окончания результатов ВСЕХ этапов испытаний препарата, доказывающих его эффективность, специфическую активность и безопасность, как предписывает п. 4.1.7.