06 Октября 2021
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Общество В России
Илья Сачков (2021) | Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Мать основателя Group-IB Ильи Сачкова обратилась к Путину: "Мой сын не мог предать Родину"

Мать основателя компании Group-IB Ильи Сачкова Людмила обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Текст письма опубликовал Forbes. В своем послании Людмила Сачкова просит главу государства обеспечить "честное расследование" дела, возбужденного в отношении ее сына, и освободить бизнесмена.

Напомним, Сачкова арестовали по обвинению в госизмене.

Женщина пишет, что хотела бы знать, в чем конкретно заключается измена, которую приписывают ее сыну. "При всем уважении к ФСБ, все помнят, сколько достойнейших людей, цвет нации, были загублены как "враги народа". История повторяется? Никто же не узнает, в чем конкретно обвиняют Сачкова Илью Константиновича, справедливы ли эти обвинения или он просто кому-то очень мешал. То, что он мешал преступникам, хакерам, — это точно. Так кому же выгодно устранить Илью? И я уверяю, что это не только мои мысли. Мыслящая, неравнодушная часть нашего народа в шоке от происходящего, особенно те, кто знает Илью", - пишет Сачкова.

Она отмечает, что бизнесмен много сделал для Родины, является примером для молодежи и всего в жизни добился своими мозгами.

"Я никогда не поверю, что он мог предать, навредить своей стране. Он — настоящий, искренний патриот. Илья давно мог жить в другой стране, вместо этого он живет в России, гордится ее историей, вместе с друзьями восстанавливает заброшенные солдатские могилы, много занимается с молодежью, убеждая ее, что надо жить и работать в России, надо вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, читать хорошие книги, любить поэзию, - рассказывает мать Сачкова. - Какой моральный и нравственный удар нанесен людям, которые верят в него и шли за ним. Я уверена, что теперь многие задумаются об отъезде из страны. И опять "потекут мозги" за границу, а здесь останутся блогеры, бездарные певцы и прочие "Шариковы".

"Его беда в том, что он всегда верил в справедливость! Я еще раз повторяю, что Илья не мог предать Родину, что никто не верит в его виновность. Рады и ликуют только хакеры! Арест и наказание Ильи нанесут огромный удар по нравственному и моральному климату в стране, не говоря уже об информационной безопасности", - заключает мать бизнесмена.  

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Мать основателя Group-IB Ильи Сачкова обратилась к Путину: "Мой сын не мог предать Родину"

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Теги: илья сачков, обращение, госизмена



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