"Стрелка" Бекмансурова переведут из реанимации в обычную палату

Подозреваемый в убийстве шести человек в пермском государственном университете Тимур Бекмансуров идет на поправку. Об этом сообщает telegram-канал Shot, опубликовавший фотографию Бекмансурова в реанимации краевой больницы.

Подозреваемый уже в силах общаться самостоятельно. Ранее он перенес несколько операций, в том числе ампутацию ноги.

"Речь у него внятная. Когда врачи задают Бекмансурову вопросы, он отвечает им без всяких трудностей", - говорится в сообщении. Его отключили от ИВЛ и готовятся перевести в обычную палату.

Как сообщало Накануне.RU, утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об отсутствии у Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.