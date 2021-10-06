Куйвашев пообещал сохранить "Городок чекистов" в ходе "реновации"

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что программа комплексного развития территорий (КРТ) не должна затронуть екатеринбургский квартал в стиле конструктивизма "Городок чекистов". Об этом он заявил Накануне.RU в кулуарах строительного форума 100+ TechnoBuild.

В связи со стартом "реновации", в Екатеринбурге высказывались и высказываются опасения о возможном сносе жилья в "Городке чекистов". Тем более что почему-то капкремонт жемчужины конструктивизма стоит в очереди аж на 2040-е годы, что наводит на мысли о том, что в отношении квартала у застройщиков могут быть более ранние планы.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в беседе с корреспондентом Накануне.RU заявил, что КРТ не затронет "Городок чекистов".

"Мы должны сохранить "Городок чекистов" и мы, конечно, должны его отреставрировать и реконструировать, - сказал Куйвашев. - Никак по-другому. Капитальный ремонт и реставрация - совершенно разные вещи, я сам проводил консультации с нашими застройщиками по поводу реставрации этого городка, мы его обязаны сохранить".

Также губернатор Евгений Куйвашев отметил, что в целом исторический облик центра города не изменится и дома в стиле конструктивизма останутся на своем месте.