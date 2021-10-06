Глава ФСИН уволил руководство саратовской колонии, где, предположительно, насиловали осужденных

Директор ФСИН России Александр Калашников распорядился уволить "по отрицательным мотивам" несколько человек из руководства УФСИН по Саратовской области. Предположительно, их подчиненные во вверенных им учреждениях насиловали, пытали и унижали заключенных.

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Уволят начальника ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Павла Гаценко, заместителя начальника по безопасности и оперативной работе полковника внутренней службы Сергея Салова, начальника оперативного отдела майора внутренней службы Антона Бочкова и начальника отдела безопасности подполковника внутренней службы Сергея Мальцева.

"В соответствии со ст. 144, 145 УПК РФ материалы проверки будут переданы в Следственный комитет Российской Федерации для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении пресс-бюро ФСИН.

Ранее СКР возбудил несколько уголовных дел по сообщениям СМИ и правозащитников о пытках и изнасилованиях в колонии в Саратовской области.

В федеральном управлении службы также отметили, что еще 22 сентября "за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности были направлены документы на освобождение от занимаемой должности начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова". СМИ накануне сообщали, что Федотов написал рапорт по собственному желанию и сейчас находится в отпуске.

"Работа по выявлению фактов насилия в отношении осужденных ведется ФСИН России на постоянной основе, примером тому является Иркутская область, Ярославская область и другие. Все виновные в совершенных преступлениях несут ответственность по всей строгости закона", - заверили во ФСИН. Между тем, правозащитники из организации Gulagu.net заявили, что у них есть еще несколько гигабайтов видео с пытками и изнасилованиями в разных колониях страны. Они утверждают, что проблема является системной и сама служба нуждается в реформировании, поскольку это не частные случаи.