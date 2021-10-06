06 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Единая Россия, праймериз (2021) | Фото: er.ru

Свердловские единороссы решили помочь жительнице Таватуя, пожаловавшейся Путину на местного чиновника

Свердловское отделение партии "Единая Россия" решило взять на контроль ситуацию с неблагоустроенными территориями в Таватуе, на которые пожаловалась местная жительница, обратившись к президенту Владимиру Путину. Напомним, что Ольга Путинцева пожаловалась именно на начальника управления населенными пунктами администрации Невьянска Олега Сидорова, однако в скором времени он сам обратился в полицию, но уже с ответной жалобой, заявив о клевете в свою сторону.

"Работая на муниципальной службе, необходимо уметь взаимодействовать с гражданами и их обращениями, сосредоточиться на решении проблем благоустройства села. "Единая Россия" взяла ситуацию на партийный контроль", - заявил лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. В партии также добавили, что будет правильно, если чиновник отзовет свое заявление, и диалог перейдет в конструктивное и доброжелательное русло.

В "ЕР" взяли на контроль саму ситуацию с благоустройством, направив запрос главе Невьянского городского округа Александру Берчуку с просьбой в кратчайшие сроки проинформировать о мерах по решению данных проблем, в том числе: отсутствие детских площадок, освещения и переполненные мусорные баки.

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Свердловские единороссы решили помочь жительнице Таватуя, пожаловавшейся Путину на местного чиновника

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Теги: Таватуй, Путин, жалоба, полиция, ЕР



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