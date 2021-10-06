СКР возбудил еще четыре уголовных дела по изнасилованиям и пыткам заключенных в саратовской колонии

Следственный комитет России возбудил еще четыре уголовных дела после сообщений СМИ и правозащитников о пытках и изнасилованиях в саратовских учреждениях ФСИН.

Накануне было возбуждено дело по п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Сегодня по этой же статье возбуждено еще два дела, а также еще два дела по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения).

"Кроме того, региональным следственным управлением расследуются еще три уголовных дела по четырем эпизодам преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ. По данным следствия, указанные преступления совершались в период с января 2020 года по май 2021 года на территории ФКЛПУ ОТБ № 1 УФСИН России по Саратовской области в отношении четырех осужденных", - говорится в сообщении пресс-службы саратовского областного управления СКР.

Следствие ведет отдел по расследованию особо важных дел, но при этом сообщений о передаче их на контроль главе СКР Александру Бастрыкину не было.

"В настоящее время сотрудниками СК проводится осмотр всех помещений ФКЛПУ ОТБ № 1 УФСИН России по Саратовской области, изымаются предметы и документы, которые могут иметь значение для установления истины по уголовному делу. Проводятся допросы осужденных и сотрудников исправительного учреждения. По уголовным делам назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе по изъятым в ходе следственных действий предметам. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, лица, причастные к ним, а также другие возможные эпизоды преступной деятельности", - говорится в сообщении СКР.

Напомним, о массовых преступлениях в отношении заключенных сообщила правозащитная организация Gulagu.net. Общественники опубликовали ряд видеоматериалов, снятых, предположительно, самими силовиками: на них пытают, насилуют и унижают заключенных.