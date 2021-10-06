На пермяка, избившего малолетних школьниц, завели дело

В отношении 45-летнего жителя Перми возбуждено уголовное дело по статье побои. Мужчину обвиняют в избиении двух малолетних девочек, сообщили Накануне.RU в СКР региона.

Дело было возбуждено по поручению главы СКР Александра Бастрыкина. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства и на личном контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления Дмитрия Анащенко.

"В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий случившегося. Назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы, допросы и иные следственные действия", - сообщили в следкоме.

Напомним, 3 октября в отдел полиции №7 Свердловского района Управления МВД России по Перми обратилась женщина с сообщением о том, что некий мужчина вел себя агрессивно по отношению к дочери и ее подруге.



Инцидент произошел около 17.00. Мужчина выловил школьниц у подъезда жилого дома и заявил, что они обижали его дочь. Испуганные девочки пытались объяснить, что ничего не сделали, однако разгневанный родитель не стал их слушать и ударил сперва одну девочку, а потом ее подругу. Все произошло под прицелом камеры видеонаблюдения, запись с которой попала в соцсети.