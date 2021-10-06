06 Октября 2021
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Марат Хуснуллин, Владимир Якушев, (2021) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Владимир Якушев: План по вводу жилья для УрФО - более 10 млн кв. м в год к 2030 году

В Екатеринбурге проходит второй день Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild, сегодня на пленарном заседании по строительству жилья выступил полпред президента по УрФО Владимир Якушев, он озвучил план по вводу жилья, передает корреспондент Накануне.RU.

План по вводу жилья для УрФО, учитывая специфику каждого региона, - более 10 млн кв. метров в год к 2030 году, это необходимый объем для того, чтобы выйти на цель по реализации федеральной программы на 120 млн "квадратов" жилья.

"Мы должны получить не только дома, но и развитые микрорайоны с комфортной средой и инфраструктурой", - сказал Якушев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил по поводу программы комплексного развития территорий и сказал, что в регионе КРТ только начинает развиваться, определены первые 11 площадок. А развиваться КРТ будет там, где есть рынок.

"Безусловно, рынок есть в Екатеринбурге и агломерации. Мы одобрили заявку на 12 млрд руб. на развитие инфраструктурных проектов. КРТ для застройщиков - это помощь от государства прежде всего, помощь в расселении ветхого жилья, государство может помочь и в части нормативов в отношении памятников архитектуры", - заявил он.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о внесении корректировок в генплан города, пока он разработан до 2025 года и существенная часть генплана содержит нормы 2004 года, документ имеет ряд несоответствий и поэтому власти приняли решение внести изменения в генплан, основная цель - снять ограничения в части строек. Новый план будет разработан в соответствии с новым регламентом и будет действовать до 2045 года, главное, что он будет включать и развитие агломерации вокруг Екатеринбурга.

Напомним, что восьмой Международный форум 100+ TechnoBuild проходит с 5 по 7 октября на площадке международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО". В этом году его тема — "Диалог регионов".

Строительный форум 100+(2021)|Фото: Накануне.RU

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Владимир Якушев: План по вводу жилья для УрФО - более 10 млн кв. м в год к 2030 году

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Теги: Владимир Якушев, жилье



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