06 Октября 2021
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Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков назвал "единственно правильным решением" закрытие филиала "Комсомолки" в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что преследование журналиста "Комсомолки" Геннадия Можейко в Белоруссии не связано с его профессиональной деятельностью. При этом ранее представитель Кремля заявлял, что интересоваться подробностями этого дела по дипломатическим каналам Россия не намерена.

Также Песков называл "единственно правильным решением" закрытие филиала "Комсомольской правды" в Белоруссии.

"В данном случае, мы видим, что, по всей видимости, единственно правильное решение приняло издание о закрытии этого подразделения в Белоруссии. Можно выразить сожаление в связи с тем, что в Белоруссии прекратило работу наше весьма авторитетное и популярное издание, и очень уважаемое. Мы по-прежнему считаем и убеждены, что все законные права журналистов должны быть обеспечены", - заявил Песков "Эху Москвы".

"Не хочу комментировать то, как белорусские власти выстраивают отношения с белорусскими СМИ, потому что де-юре это белорусское СМИ, и, конечно, это не должно быть предметом нашего комментария – действия белорусских властей в отношении белорусских граждан. Мы не комментировали это раньше и не будем это делать и сейчас. Еще раз хочется сказать, что мы хотели бы надеяться, что действия в отношении журналиста "Комсомольской правды" не связаны с его журналистской работой", - добавил Песков.

Напомним, Можейко фигурирует в деле о разжигании розни и оскорблении представителя власти.

Белорусские силовики заявляли, что Можейко был задержан в Минске, но у российских СМИ есть информация о задержании журналиста в Москве и переправке его в Белоруссию спецслужбами этой страны. В Кремле заявили, что ничего не знают об этой истории и не могут повлиять на судьбу Можейко, поскольку он является гражданином Белоруссии.

Сайт "Комсомольской правды" в Белоруссии был заблокирован.

Предположительно, причиной недовольства белорусских властей стала публикация Можейко об убитом при задержании в Минске айтишнике Андрее Зельцере. В публикации приводились слова одноклассницы погибшего о том, что Зельцер всегда боролся за правду.

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Песков назвал "единственно правильным решением" закрытие филиала "Комсомолки" в Белоруссии

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Теги: дмитрий песков, геннадий можейко, комсомольская правда



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