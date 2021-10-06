Медик из Кирова доказала свердловскому минздраву, что не должна ему денег за обучение в УГМУ

06 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Вице-президент Сбербанка сдалась властям

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2016) | Фото: http://xn---74-5cd3blja5bll.xn--p1ai/predstavitelstvo-v-sude/

Медик из Кирова доказала свердловскому минздраву, что не должна ему денег за обучение в УГМУ

Бывшая студента Уральского государственного медицинского университета доказала через суд, что не должна платить минздраву Свердловской области штраф за отказ работать в регионе после обучения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, в июле 2014 года Диана заключила договор с министерством на целевое обучение в вузе в рамках квот за счет средств федерального бюджета. Исходя из условий, по окончанию обучения девушка должна была перейти на работу в ГБУЗ СО "Невьянская ЦРБ" и отработать там не менее трех лет по своей специальности. Несмотря на это, после выпуска девушка переехала в Киров, где поступила в ординатуру Кировского государственного медицинского университета по направлению "Акушерство и гинекология" и устроилась в Кировский клинико-диагностический центр.

В вышеупомянутом договоре содержался пункт, согласно которому выпускник обязан выплатить минздраву штраф при неисполнении обязательств. Он исчисляется из суммы предоставленных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, мер социальной поддержки в двукратном размере. Таким образом, сумма выплаты университета Диане в размере 234 тыс. 433 рублей, превратилась в штраф в размере 468 тыс. 867 рублей.

Региональный минздрав обратился с иском в Невьянский городской суд с требованием взыскать с ответчика данный штраф и суд удовлетворил требования истца в полном объеме. Однако с решением не согласилась сама девушка, подав апелляцию уже в облсуд. В свое жалобе она сослалась на то, что в силу требований Трудового кодекса РФ договор, заключенный с ней, считается ученическим. Пункт об обязанности ответчика в случае неисполнения обязательств выплатить министерству штраф в двукратном размере мер социальной поддержки противоречит требованиям Трудового кодекса РФ и потому является ничтожным.

Позже судебной коллегией было отмечено, что существенным условием в договоре были прописаны меры соцподдержки студенту на момент обучения, в которые входили меры материального стимулирования, оплата платных образовательных услуг, предоставление или оплата жилого помещения для проживания на время обучения. Ни одна из этих мер Диане не предоставлялась, однако с ответчика все равно требовали взыскать их в двойном объеме, что противоречит закону, действовавшему на дату заключения договора.

"Сам договор не соответствует императивным требованиям, предъявляемым к нему законом, не содержит существенных условий, предусматривая фактически в качестве обязательства министерства лишь организацию прохождения ответчиком практики. Свердловский областной суд отменил решение Невьянского городского суда и принял новое решение, которым в удовлетворении иска министерства здравоохранения Свердловской области о взыскании штрафа с Дианы отказал", - подчеркнули в пресс-службе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Медик из Кирова доказала свердловскому минздраву, что не должна ему денег за обучение в УГМУ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: суд, минздрав, УГМУ, обучение , Киров, штраф



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети