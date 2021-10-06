Медик из Кирова доказала свердловскому минздраву, что не должна ему денег за обучение в УГМУ

Бывшая студента Уральского государственного медицинского университета доказала через суд, что не должна платить минздраву Свердловской области штраф за отказ работать в регионе после обучения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, в июле 2014 года Диана заключила договор с министерством на целевое обучение в вузе в рамках квот за счет средств федерального бюджета. Исходя из условий, по окончанию обучения девушка должна была перейти на работу в ГБУЗ СО "Невьянская ЦРБ" и отработать там не менее трех лет по своей специальности. Несмотря на это, после выпуска девушка переехала в Киров, где поступила в ординатуру Кировского государственного медицинского университета по направлению "Акушерство и гинекология" и устроилась в Кировский клинико-диагностический центр.

В вышеупомянутом договоре содержался пункт, согласно которому выпускник обязан выплатить минздраву штраф при неисполнении обязательств. Он исчисляется из суммы предоставленных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, мер социальной поддержки в двукратном размере. Таким образом, сумма выплаты университета Диане в размере 234 тыс. 433 рублей, превратилась в штраф в размере 468 тыс. 867 рублей.

Региональный минздрав обратился с иском в Невьянский городской суд с требованием взыскать с ответчика данный штраф и суд удовлетворил требования истца в полном объеме. Однако с решением не согласилась сама девушка, подав апелляцию уже в облсуд. В свое жалобе она сослалась на то, что в силу требований Трудового кодекса РФ договор, заключенный с ней, считается ученическим. Пункт об обязанности ответчика в случае неисполнения обязательств выплатить министерству штраф в двукратном размере мер социальной поддержки противоречит требованиям Трудового кодекса РФ и потому является ничтожным.

Позже судебной коллегией было отмечено, что существенным условием в договоре были прописаны меры соцподдержки студенту на момент обучения, в которые входили меры материального стимулирования, оплата платных образовательных услуг, предоставление или оплата жилого помещения для проживания на время обучения. Ни одна из этих мер Диане не предоставлялась, однако с ответчика все равно требовали взыскать их в двойном объеме, что противоречит закону, действовавшему на дату заключения договора.



"Сам договор не соответствует императивным требованиям, предъявляемым к нему законом, не содержит существенных условий, предусматривая фактически в качестве обязательства министерства лишь организацию прохождения ответчиком практики. Свердловский областной суд отменил решение Невьянского городского суда и принял новое решение, которым в удовлетворении иска министерства здравоохранения Свердловской области о взыскании штрафа с Дианы отказал", - подчеркнули в пресс-службе.