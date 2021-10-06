06 Октября 2021
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Происшествия В России Москва
Марина Ракова (2021) | Фото: edu.gov.ru

Бывший замминистра просвещения России Марина Ракова не признает вины в мошенничестве

Бывший заместитель министра просвещения России и, как, выяснилось, экс-вице-президент Сбербанка Марина Ракова не признает своей вины в ходе допроса. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Ракова была задержана в столичном полицейском главке, куда и пришла сама. Ранее сообщалось, что силовики задержали ее мужа, а Ракову объявили в розыск.

"В ходе допроса Ракова заявила следствию о непричастности к совершению инкриминируемого ей и другим фигурантам деяния, - цитирует ТАСС свой источник в правоохранительных органах. - Она настаивает на своей невиновности и на невиновности тех людей, которые были уже отправлены под стражу на прошлой неделе".

Как сообщалось ранее, следствие планирует предъявить Раковой очное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Уголовное дело связано с работой Раковой в статусе замминистра и "кураторстве" фонда, связанного с образованием.

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Бывший замминистра просвещения России Марина Ракова не признает вины в мошенничестве

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Теги: марина ракова, мошенничество, допрос, задержание



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