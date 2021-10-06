На металлургическом комбинате в Нижнем Тагиле нашли мину

В Нижнем Тагиле на территории металлургического комбината нашли предмет, конструктивно схожий с боеприпасом. Пришлось вызывать взрывотехников.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, во вторник в дежурную часть поступил сигнал, что на территории ЕВРАЗ НТМК в ходе строительных работ был обнаружен подозрительный предмет, похожий на снаряд. Специалисты ОМОН Росгвардии обследовали находку и установили, что это 82-миллиметровая минометная мина без взрывателя и взрывчатого вещества.

Оказалось, что она не представляет никакой опасности. После этого обнаруженный боеприпас был передан сотрудникам полиции.

Напомним, недавно на Среднем Урале грибник нашел в лесу огромный боевой снаряд со взрывателем. Находку пришлось уничтожить, поскольку она представляла угрозу для населения.