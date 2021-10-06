Марат Хуснуллин - о строительстве: "Мы неприлично хорошо идем"

Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин выступил на уральском Строительном форуме, во время пленарного заседания "120 млн квадратных метров жилья в год. Трансформация строительной отрасли" в онлайн-формате он сказал, что прошлый год ударил по строительной отрасли, главный бич - рост стоимости стройматериалов. При этом стоит ключевая задача вводить по 120 млн кв. м.

"Мы неприлично хорошо идём, на 30% больше, чем в прошлом году, в целом есть неплохие заделы", - похвастался Хуснуллин.

Правительство принимает меры по стимулированию строительства, для покупателей есть несколько программ по льготной ипотеке, сказал Хуснуллин.

Программу комплексного развития территорий нужно запустить во всех регионах, отметил он, очень жаль, что ещё не все субъекты присоединились к программе. По словам Хуснуллина, в отношении КРТ УрФО - передовики, здесь хорошая динамика и есть интересные проекты,так, он похвалил руководство Свердловской области отдельно.

Он также рассказал, что был проведён очередной штаб с регионами по кредитам на финансирование строительных проектов и заявки составили 500 млрд, ожидается примерно ещё столько же.

Полпред президента Владимир Якушев заявил, что все новеллы - и КРТ, и инфраструктурное меню вызывают большой интерес, в УрФО стараются не допустить ошибок и сегодня здесь стараются найти пробелы в федеральном законодательстве, которые могут помешать реализации КРТ.

Напомним, что с 5 по 7 октября в "Екатеринбург-ЭКСПО" проходит строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild, тема этого года - диалог с регионами. Самым обсуждаемым вопросом стала так называемая "реновация", в которую включаются города Уральского региона.