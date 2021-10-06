06 Октября 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
горящая в Лабытнанги свалка (2021) | Фото: vk.com/zloy_yamal

В ЯНАО горящая свалка уже месяц отравляет жизнь людям

В Лабытнанги власти уже больше месяца не могут потушить горящую свалку. В соцсетях жители жалуются на неприятный запах и дым, передает корреспондент Накануне.RU.

Пожар на свалке начался еще в конце августа. По состоянию на 1 октября открытый огонь был ликвидирован, однако свалка продолжает тлеть. Эксперты сравнивают горящую свалку с торфяными пожарами, которые сложно потушить. Ветер разносит удушливый запах на сотни километров.

Очаги огня продолжают тлеть на глубине 10-15 метров. Как сообщает telegram-канал "Readovka", сами возгорания выглядят как прорывающийся из-под мусора дым в разных частях свалки. Из-за огня и высоких температур песок смешивается с мусором, что приводит к загрязнению почвы, а гниющие в глубине отходы разогреваются сами по себе.

В соцсетях ямальцы жаловались на головную боль и тошноту. "Вонь действительно есть, запах тухлятины сгоревшей!", "Мусорная реформа в действии. Бабки заплати и дыши","За нашу плату за обращение с ТКО власть возвращает нам сдачу в виде зловонного запаха гари дерьма, якобы закрытого ещё 10 лет назад", - писали интернет-пользователи в комментариях.

На неприятный запах также жаловались жители Надыма.

В администрации Лабытнанги сообщили Накануне.RU, что 27 сентября на площадке временного размещения бытовых отходов зафиксировали два незначительных поверхностных очага - на площади по два кв. м, которые сразу же были пролиты водой. Сейчас открытого горения нет. А остаточное тление "изредка является причиной кратковременного задымления или ощущения неприятного запаха в некоторых районах города".

"Принимаются все меры, чтобы остановить тление. В круглосуточном режиме ведется наблюдение за полигоном. Проводится проливка участков и посыпка всей территории площадки песком, чтобы ограничить доступ кислорода и предупредить возгорание", - говорится в сообщении.

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В ЯНАО горящая свалка уже месяц отравляет жизнь людям

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Теги: свалка, тление, дым, запах



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