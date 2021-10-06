В Сургутском районе появился первый Молодежный центр с Медиа, Кибер и Агробио-направлениями

В поселке Высокий Мыс открылся первый из семи Молодежных центров досуга и отдыха, запланированных к созданию на территории Сургутского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации. Торжественная церемония прошла сегодня, а пространство, оборудованное по последнему слову техники, уже успели оценить юные жители поселения.

15-летняя ученица МБОУ Высокомысовская СОШ Любовь Мирошина серьезно занимается киберспортом уже четыре года с ориентировкой на дизайн. Как рассказала сама школьница, только услышав новость о появлении в поселении Молодежного центра, она сразу поняла, где будет проводить свое свободное время, однако то, что она увидела при открытии превзошло все ее ожидания.

"На самом деле, когда я зашла сюда, я захотела остаться здесь навечно. Мне очень нравится то, как ту все обустроено, тут все очень ярко. Мне нравится качество техники, то, что здесь есть все для того, чтобы чувствовать себя комфортно. На самом деле, техника хорошего качества стоит очень дорого. Думаю, здесь собрано несколько миллионов, потому что я знаю цену на компьютер. Поэтому мне очень радостно на душе, что здесь все-таки появилось такое учреждение и я рада, что могу заниматься этим и вне дома. Я думаю использовать здесь все по максимуму и уже настроила под себя планшет, чтобы комфортно на нем работать", - рассказала юная кибер-спортсменка.

По ее словам, до появления центра единственным досуговым местом для молодежи была библиотека: альтернативой служил только дом, где каждый ребенок проводил свое свободное время, как мог.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой обозначил сегодняшнее открытие как начало, он сообщил, что к концу текущего года будет построено еще три аналогичных Молодежных центра в Русскинской, Локосово и Угуте. В следующем году строительство завершится уже в Сытомино, а в 2023 - в Ульт-Ягуне и еще один центр будет построен в Русскинской. Общая сумма, выделенная из бюджета района, составила 185 млн рублей, а на оборудование в Высоком Мысу ушло порядка 6 млн рублей.

Все Центры будут оснащены по Единому стандарту, однако с учетом интересов молодежи принято решение приобрести также дополнительное оборудование: агробио-комплекс, лазертаг, пейнтбол. В самом поселке центр досуга площадью в 107,5 "квадратов" размещен в МБОУ "Высокомысовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ивана Васильевича Королькова".

Пространство поделено на три секции. Коворкинг-зону, оснащенную настольными играми, большим плазменным экраном для просмотров фильмов, аэрохоккеем, настольным футболом, караоке системой, игровой приставкой, а также кофемашиной. Медиазону, оборудованную под творческое пространство, где установлена интерактивная панель, студийный свет, веб-камеры, видеокамера и фотоаппарат. И киберзону, для которой закупили игровые компьютеры, VR гарнитуру и квадрокоптеры.

"На сегодняшний момент мы видим, что нам этого уже не достаточно. Уже сегодня мы видим и направление развития и только что мы обсудили, что можем посмотреть еще направление такое, как творчество и работа с квадракоптером. Достаточно интересное направление в сети фермерства. На сегодняшний момент мы заключили соглашение с Тимирязевской академией Москвы, чтобы педагоги, которые работают в Сургутском районе и районном центре дополнительного образования, проходили курсы и online экскурсию. Мы надеемся, что этот опыт поможет сформировать определенные навыки у наших старшеклассников и мы в скором будущем получим уже и студентов Тимирязевской академии", - рассказала директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Ольга Кочурова.

Она также добавила, что на сегодняшний день в штатном расписании данного Молодежного центра определены полторы ставки: это ставка руководителя, на которую уже принят молодой специалист, работавшая в администрации поселения. Эта девушка также имеет педагогическое образование и как раз в области молодежный политики и, к тому же, является выпускником этой школы. И полставки отдано под направление медиа и киберигр, на которые все еще набирается персонал. Курс Агробио пока будет преподавать местный учитель биологии, которая специально для этого прошла соответствующие курсы.

Более того, в центре будут проходить образовательные сессии и лекции, образовательные и рабочие встречи Советов молодежи Сургутского района, а также предусмотрена проектная деятельность с участием приглашенных гостей по направлениям молодежной политики, среди которых: добровольчество (волонтерский коворкинг, одобрено добром, большой нетворкинг), Медиа (медиа школа, киношкола "SHORTы", Инфохаб, проект "Люди R", самоуправление ("TeamЛидер", "Нефорум", "Вечно молодой"), профориентация ("Территория активных", Лига вожатых), Творчество (Турнир Сургутского района по интеллектуальным играм, "Шоу импровизация"), Форум молодых семей, connect с собой, и др.

Молодежный центр будет работать каждый день с 12.00 до 20.00. На данный момент также составляется график работы в выходные дни. Помимо представителей молодежи, посетить центр могут и взрослые, которые отлично проведут время в спортивном зале для всех желающих.

"Хотелось, чтобы такие центры были основательными. Чтобы дети могли заниматься не только каким-то прикладными вещами, но и фундаментальными. А, может, мы тогда своего Сеченова вырастим здесь! Я за то, чтобы под каждое направление было свое помещение, база. по последнему слову техники. Здесь сделали - теперь надо делать дальше и больше", - сказал, завершая церемонию открытия, Андрей Трубецкой.