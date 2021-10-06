06 Октября 2021
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Общество В России Санкт-Петербург
призывники армия солдаты (2013) | Фото:

"Солдатские матери" не смогут больше сообщать о правонарушениях в армии

Правозащитная организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга" заявила о сворачивании своей деятельности по работе с военнослужащими из-за вступления в силу нового законодательства: ФСБ приняла перечень информации о военных, передача которой третьим лицам теперь может стать основанием для признания иноагентом. Общественники считают, что это усугубит ситуацию с неуставными отношениями в армии.

"К сожалению, принятый перечень накладывает серьезные ограничения на работу нашей организации. <…> на данный момент наша работа оказывается ненужной ни государству, ни обществу. Государство выбрало иной путь дальнейшего развития, а общество оказалось запугано и вынуждено приспосабливаться, ища легкие пути. Мы были готовы к подобному развитию событий и объявляем о том, что вынуждены переформатировать свою работу. Прежде всего это касается нашего направления по работе с военнослужащими. Мы приняли решение закрыть данное направление своей деятельности в надежде на то, что в ближайшие годы наметится обратная тенденция", - говорится в заявлении.

Правозащитники предлагают матерям и родственникам срочных военнослужащих не опускать руки и отстаивать права юношей самостоятельно, объединяясь с "коллегами" в соцсетях и создавая сообщества.

Они говорят о тренде на закрытии армии от общества, наметившийся еще несколько лет назад. "Ситуация в вооружённых силах России не становится лучше, системные проблемы не решаются, а только накапливаются. В 2021 году впервые за семь лет выросло число проявлений неуставных отношений в российской армии", - пишут общественники.

"Солдатские матери" указывают, что теперь даже не смогут писать о поданных заявлениях о преступлениях, об обстановке в конкретных подразделениях.

Заявление организации сегодня "прокомментировали" в Кремле: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не знает о ситуации и предложил обращаться с подобными вопросами в ФСБ.

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"Солдатские матери" не смогут больше сообщать о правонарушениях в армии

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Теги: солдатские матери, фсб, ограничение, армия, военнослужащие, срочная служба, призывники



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