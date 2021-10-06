Андрей Фурсов: Мировая правящая верхушка задумала глобальный рейх

06 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Всё расчищено для политического транзита?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
лекция Фурсова (2016) | Фото: Накануне.RU

Андрей Фурсов: Мировая правящая верхушка задумала глобальный рейх

Мировая правящая верхушка задумала глобальный вечный рейх. Так считает историк Андрей Фурсов, который на "Авроре" рассказал о контурах того общества, которое сейчас пытаются формировать в мировом масштабе.
Читайте также:

"Они хотят построить общество, в котором под контролем окажется эволюция вообще. Они хотят создать вечный рейх. По всем замашкам, то, что хочет сделать [основатель Всемирного экономического форума в Давосе, который в прошлом году издал нашумевшую книгу о "великом обнулении", Клаус] Шваб и Ко, - это глобальное издание Третьего рейха. Один к одному. По всем параметрам это Пятый глобальный рейх", - сказал Фурсов.

Этому могут помешать противоречия внутри верхушки, сопротивление низов и технические катастрофы, полагает эксперт. Создаваемый цифровой мир очень уязвим. Но даже если все получится, новый рейх будет недолгим.

"Эта система рассчитана на вечность. Но 40-50 лет - и она сломается. И вот тогда придут новые варвары, которые их сожрут. Куда они денут мигрантов, которые не будут вакцинироваться и власти их побоятся тронуть? Не будут французские власти заставлять арабов вакцинироваться. Один французский чиновник однажды прямо сказал, что арабы - это организованная сила, поэтому их не трогают. Это слой, который вырастила западая олигархия, с которым они сделать ничего не смогут. Это и есть вероятный могильщик их системы", - подчеркнул ученый.

Фурсов отметил, что то, о чем пишет Шваб, - это действия крысы, загнанной в угол и готовящейся к броску.

"Я взял на себя труд и посмотрел все его книги. Он везде пишет: у нас мало времени, мы должны быстро это провернуть. И постоянно истерические заклинания. То есть не уверен товарищ, время работает не на них. Помните первый запуск вакцинного мракобесия со свиным гриппом, птичьим гриппом? Они провалились. Дальше выпустили Тунберг. Не получилось. С коронавирусом на получается так, как хотелось. Сейчас они будут педалировать климатические изменения", - полагает он.

Фурсов отмечает, что правящая верхушка уже не та, что была десятки лет назад.

"Сейчас перед нами встает совершенно другой враг. Я даю руку на отсечение: Шваб безусловно человеконенавистник. За всем, что он говорит, стоит ненависть к людям. Это не просто идеология переустройства капитализма. Это социопатическая ненависть к людям", - сказал он.

Эксперт допускает, что в скором времени может начать пропагандироваться обязанность ранней смерти.

Фурсов напомнил, что в 2018 году в Институте сложности Санта-Фе прошла закрытая конференция под эгидой АНБ. Обсуждались глобальные проблемы и варианты их преодоления. Два оптимистических варианта были единогласно отброшены. 55% участников высказались за катастрофу, а 25% - за "антропологический переход", то есть разделение человечества на две группы с таким уровнем неравенства и различий, который напоминает различия между биологическими видами.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Андрей Фурсов: Мировая правящая верхушка задумала глобальный рейх

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Андрей Фурсов, капитализм



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети