Андрей Фурсов: Мировая правящая верхушка задумала глобальный рейх

Мировая правящая верхушка задумала глобальный вечный рейх. Так считает историк Андрей Фурсов, который на "Авроре" рассказал о контурах того общества, которое сейчас пытаются формировать в мировом масштабе.

"Они хотят построить общество, в котором под контролем окажется эволюция вообще. Они хотят создать вечный рейх. По всем замашкам, то, что хочет сделать [основатель Всемирного экономического форума в Давосе, который в прошлом году издал нашумевшую книгу о "великом обнулении", Клаус] Шваб и Ко, - это глобальное издание Третьего рейха. Один к одному. По всем параметрам это Пятый глобальный рейх", - сказал Фурсов.

Этому могут помешать противоречия внутри верхушки, сопротивление низов и технические катастрофы, полагает эксперт. Создаваемый цифровой мир очень уязвим. Но даже если все получится, новый рейх будет недолгим.

"Эта система рассчитана на вечность. Но 40-50 лет - и она сломается. И вот тогда придут новые варвары, которые их сожрут. Куда они денут мигрантов, которые не будут вакцинироваться и власти их побоятся тронуть? Не будут французские власти заставлять арабов вакцинироваться. Один французский чиновник однажды прямо сказал, что арабы - это организованная сила, поэтому их не трогают. Это слой, который вырастила западая олигархия, с которым они сделать ничего не смогут. Это и есть вероятный могильщик их системы", - подчеркнул ученый.

Фурсов отметил, что то, о чем пишет Шваб, - это действия крысы, загнанной в угол и готовящейся к броску.

"Я взял на себя труд и посмотрел все его книги. Он везде пишет: у нас мало времени, мы должны быстро это провернуть. И постоянно истерические заклинания. То есть не уверен товарищ, время работает не на них. Помните первый запуск вакцинного мракобесия со свиным гриппом, птичьим гриппом? Они провалились. Дальше выпустили Тунберг. Не получилось. С коронавирусом на получается так, как хотелось. Сейчас они будут педалировать климатические изменения", - полагает он.

Фурсов отмечает, что правящая верхушка уже не та, что была десятки лет назад.

"Сейчас перед нами встает совершенно другой враг. Я даю руку на отсечение: Шваб безусловно человеконенавистник. За всем, что он говорит, стоит ненависть к людям. Это не просто идеология переустройства капитализма. Это социопатическая ненависть к людям", - сказал он.

Эксперт допускает, что в скором времени может начать пропагандироваться обязанность ранней смерти.

Фурсов напомнил, что в 2018 году в Институте сложности Санта-Фе прошла закрытая конференция под эгидой АНБ. Обсуждались глобальные проблемы и варианты их преодоления. Два оптимистических варианта были единогласно отброшены. 55% участников высказались за катастрофу, а 25% - за "антропологический переход", то есть разделение человечества на две группы с таким уровнем неравенства и различий, который напоминает различия между биологическими видами.