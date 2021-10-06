Созданием "наземного метро" в Екатеринбурге займется московская компания

Сегодня, 6 октября, было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Екатеринбурга и АО "Мосинжпроект". Это произошло на международном форуме и выставке 100+ TechnoBuild, который проходит в уральской столице.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, опыт крупнейшего российского инжинирингового холдинга, в частности, будет использован для реализации идеи по созданию "наземного метро" в Екатеринбурге. Суть проекта заключается в том, что вокруг города по кольцевой железной дороге будет курсировать основной маршрут, а из районов к нему протянутся радиальные линии. Задачей нового вида транспорта будет связать отдаленные районы между собой.

Как отметили в мэрии, инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект" - ведущий оператор и участник ключевых инфраструктурных программ Москвы. Компания принимает активное участие в расширении улично-дорожной сети столицы и проектировании пересадочных узлов. Также акционерное общество является управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского метрополитена.

Ранее сообщалось, что "дорожные карты" по проекту "наземного метро" в Екатеринбурге должны появиться к ноябрю.