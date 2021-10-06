06 Октября 2021
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Общество В России
замок дверь камеры тюрьма задержан (2011) | Фото:nakanune.ru

Опубликованы новые кадры пыток и изнасилований заключенных в российских колониях

Правозащитники из проекта Gulagu.net продолжили публиковать видеозаписи с кадрами пыток и изнасилований заключенных, сделанные, предположительно, в ряде российских колоний. В частности, на одном из видео избивают человека в наручниках. Правозащитники утверждают, что запись сделана в ИК-4 в Белгородской области – там отбывает срок актер Михаил Ефремов. Другие кадры сделаны в  камчатской колонии.

Некоторые видео датированы 2020-м годом. Архив содержит кадры, сделанные самими силовиками, утверждают правозащитники.

По словам основателя проекта Владимира Осечкина, в расправах участвовали сотрудники ФСИН, спецназа и другие осужденные, завербованные силовиками.  

Напомним, после публикации видео с изнасилованием заключенного, снятого, предположительно, в саратовской колонии, СКР возбудил уголовное дело, а Генпрокуратура и ФСИН начали проверки. Также, по неподтвержденным данным, рапорт об отставке написал начальник саратовского УФСИН.

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Опубликованы новые кадры пыток и изнасилований заключенных в российских колониях

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Теги: колония, пытки, фсин, правозащитники, изнасилование



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