Опубликованы новые кадры пыток и изнасилований заключенных в российских колониях

Правозащитники из проекта Gulagu.net продолжили публиковать видеозаписи с кадрами пыток и изнасилований заключенных, сделанные, предположительно, в ряде российских колоний. В частности, на одном из видео избивают человека в наручниках. Правозащитники утверждают, что запись сделана в ИК-4 в Белгородской области – там отбывает срок актер Михаил Ефремов. Другие кадры сделаны в камчатской колонии.

Некоторые видео датированы 2020-м годом. Архив содержит кадры, сделанные самими силовиками, утверждают правозащитники.

По словам основателя проекта Владимира Осечкина, в расправах участвовали сотрудники ФСИН, спецназа и другие осужденные, завербованные силовиками.

Напомним, после публикации видео с изнасилованием заключенного, снятого, предположительно, в саратовской колонии, СКР возбудил уголовное дело, а Генпрокуратура и ФСИН начали проверки. Также, по неподтвержденным данным, рапорт об отставке написал начальник саратовского УФСИН.